Kapı kapı gezerek 110 bin maske dağıttılar

-Ekiplerin kapı kapı dolaşarak maske dağıtması

-Başkan ve yardımcılarını dağıtıma çıkması

-Başkan açıklama

-detay



( BİLECİK )- Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;- "12 bin 190 memnuniyet anketinin yapıldığı çalışmada 22 bin bülten, 110 bin maske dağıtıldı" BİLECİK



- Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyenin 180 çalışanının kentte her kapıyı çalarak 12 bin 190 anket yaptığını, bunun yanı sıra 22 bin bülten ve 110 bin maske dağıttıklarını söyledi.



Başkan Şahin, 'Bilecik’te Güzel Belediyeciliğin 2 Yılı' mottosunu taşıyan 22 bin bülteni 12 mahalledeki her konuta ulaştığı söyledi.



Kendisin de eşiyle, başkan yardımcıları ile tüm birim müdürlerinin katıldığı dağıtımlarda vatandaşlara yönelik kısa bir memnuniyet anketi de yaptıklarını anlatan Başkan Şahin sözlerine şöyle devam etti;"12 bin 190 memnuniyet anketinin yapıldığı çalışmada 22 bin bülten, 110 bin maske dağıtıldı. Vatandaşlarımızla sohbet etmek, isteklerini dinlemek ve varsa sorunlarına kısa sürede çözüm bulmak için iyi bir fırsat oldu. Bu iki yıl içinde desteklerini ve katılımlarını esirgemeyen, bugünkü çalışmamız sırasında da değerli fikirleriyle katkılarını sürdüren vatandaşlarımıza ve iki yıldır birlikte yürüdüğümüz bütün arkadaşlarıma, gayretleri ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederim."Öte yandan bülten ve maske hediyeleri hijyen kuralları gözetilerek verildiği belirtildi.



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