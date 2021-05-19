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( BURSA ) - Kapı kapı dolaşıp 20 gündür engelli oğlunu arıyor- Tuvalete gidiyorum diyerek evden ayrılan epilepsi hastası ve zihinsel engelli gençten 20 gündür haber yok BURSA



- Bursa'da tuvalete gidiyorum diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen engelli genç 20 gündür kayıp. Epilepsi hastası oğlunun kendini ifade etmekte güçlük çektiğini belirten yaşlı annesi 20 gündür çalmadık kapı bırakmadım ama oğluma bir türlü ulaşamadım. Kamyonlara binip gidiyor daha öncede kayboldu hiç bu kadar uzun sürmedi" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Tuna Mahallesi 11. Gelibolu Sokak'ta oturan ve Aziz Torun Engelliler Okulu'nda eğitim gören 24 yaşındaki Cevat Yalçın, geçtiğimiz 30 Nisan gecesi saat 01:30 sularında tuvalete gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Sabah uyandıklarında çocuklarının yatağına halen dönmediğini farkeden Birsen (59) ve Şevket (58) Yalçın çifti evin bahçesine, komşularına ve gidebileceği yerlere baksalar da oğullarını bulamadılar. Çocuklarının hayatından endişe eden aile Merinos Polis Merkezi'ne giderek kayıp ihbarında bulundu. Oğlunun 20 gündür bulunamadığını belirten acılı anne Birsen Yalçın, oğlunun epilepsi hastasını olduğunu nöbet geçirmiş olabileceğini anlattı. Cevat Yalçın'ın kendini ifade etmekte güçlük yaşadığını belirten Birsen Yalçın, "Daha öncede bir kaç kez kayboldu ama 2 - 3 gün içerisinde Şehir merkezinde bulundu. Kamyonlara binip yolculuk yapıyor. Kendini ifade edemiyor. Hiç bu kadar uzun sürmezdi. Oğlum hayatta mı çok merak ediyoruz. Görenlerin insanlık namına 0536 745 29 58 numaralı telefona haber vermesini rica ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan kayıp genç ile ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

(SA-

