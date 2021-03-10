Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kapı imalathanesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kapı imalathanesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Olay yerinden görüntü

Bild İmalathane 

-itfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü
-kapı imalathanesinden görüntü
-yanan kompresörden görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Düzce’nin Hamidiye mahallesinde bulunan bir kapı imalathanesinde kompresörden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü. Olay Düzce’nin Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmet Y.’ye ait kapı imalathanesinin depo kısmında kompresörden yangın çıktı. İş yeri sahibinin tamirde olduğu esnada çıkan yangın sonrasında firmanın çatısından dumanlar çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapı imalathanesinde kompresörden çıkan yangını söndürdü. Özellikle plastik kapıların olduğu depo kısmındaki yangını kısa sürede söndüren ekipler faciayı önledi. Yangında maddi hasar meydana geldi. (EB-ALI-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement