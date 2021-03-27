Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kapasitesinin üzerinde müşteri bulunduran iş yerleri mühürlendi

Kapasitesinin üzerinde müşteri bulunduran iş yerleri mühürlendi

İçeriden görüntü

Polis Para Cezası Gesi Zabıta Polis Ekipleri 

-Vatandaşlar
-Detay

( İSTANBUL )- İş yerlerinde bulunan 50 şahsa toplam 173 bin 450 Türk lirası para cezası İSTANBUL

- Beyoğlu’nda korona virüs denetimleri yapan polis ekipleri, kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurduğu tespit edilen 3 farklı işyerinde bulunan 50 şahsa toplam 173 bin 450 Türk lirası para cezası kesti. İş yerleri mühürlenirken, daha önce yapılan bir mührü bozan yetkilisi hakkında ise adli işlem başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün Beyoğlu’nda umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine yönelik denetim yapıldı. Denetimde, canlı müzik çalma ruhsatı olmadan canlı müzik yapıldığı, nargile sunumu yapıldığı, TAPDK belgesi olmadan alkol sunumu yapıldığı, ruhsatsız olarak faaliyette bulunduğu, kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurduğu tespit edilen 3 farklı işyerinde bulunan 50 şahsa toplam 173 bin 450 Türk lirası para cezası uygulandı. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 adet işyeri ilçe zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
Daha önce yapılan mührü bozan bir iş yeri yetkilisi hakkında ise adli işlem yapıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement