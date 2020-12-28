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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kapasitenin üzerinde turist taşıyan otobüs sürücüne 3 bin 251 TL ceza kesildi

Kapasitenin üzerinde turist taşıyan otobüs sürücüne 3 bin 251 TL ceza kesildi

-Polis denetlemesinden görüntü

Polis Hafta Sonu Para Cezası Otobüs Şoförü Polis Ekipleri 

--Otobüsün görüntüsü
--Araç içi görüntü
--Detay
--Röportaj
--Turistlerden ve şoförden detay

( KOCAELİ )- İstanbul'dan Kocaeli'ne gelen turistler başka bir otobüse aktarıldı KOCAELİ

- Kocaeli’de hafta sonu kısıtlaması denetiminde İstanbul’dan Maşukiye’ye turist taşıyan otobüs şoförüne fazla yolcu taşımaktan ceza kesildi. Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 karayolunda polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde fazla yolcu taşıdığı belirlenen 34 CTR 254 plakalı otobüs, polis ekipleri tarafından durduruldu. Otobüs içerisinde polis ekiplerinin yaptığı sayımda, aracın kapasitesinin üzerine 33 Filistinli turistin olduğu belirlendi. Polis ekipleri otobüs sürücüsü Orhan A.’ya fazla yolcu ve pandemi kurallarını ihlalden toplam 3 bin 251 TL para cezası kesti. Cezai işlemin ardından yolcuların yarıya yakını, olay yerine çağrılan başka bir otobüse bindirilerek gönderdi. Cezai işlem sırasında konuşan Filistinli turist Hamza I., “Polisler şuan ceza yazıyorlar. Biz yabancı uyrukluyuz. Burada turistiz. Ben Turkiye’de 3 yıldır yaşıyorum. Sokağa çıkma kısıtlaması var ama turizme, turiste yasak yok” dedi.
(FK-GY-
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