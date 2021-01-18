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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kapanan köy yollarını açmak için seferber oldular

Kapanan köy yollarını açmak için seferber oldular

yol açma çalışmaları

( ERZURUM ) ERZURUM

Köy Yolları 


- Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığına Bağlı Aşkale Şubesi, yoğun Kar yağışı sonrasında kapanan köy yollarını açmak için seferber oldu. Sabah erken saatlerde başlayan yoğun Kar yağışı dolayısı ile kapanan köy yolları Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Kalkınma Aşkale Şubesi ekipleri yoğun çaba sarf ederek Kar sebebi ile kapanan köy yollarını açtılar. Kar temizleme çalışmaları esnasında vatandaşlara ait olan ve yollarda mahsur kalan araçlar iş makineleri ile çekildi. Kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. (CD-AT)
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