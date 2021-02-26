Kapanan kahvehanesinde zeytin ürünleri satmaya başladı

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kahve işletmeciliği yapan vatandaş, korona virüs nedeniyle müşteri alınmayan kahvehanesinde zeytin ve zeytin yağı ürünleri satıyor.Uzun süredir korona nedeniyle müşteri almayan kahvehane işletmecileri zor süreçlerden geçiyor. Zor günler geçiren kahvehane işletmecisi 48 yaşındaki Özkan Aygün, giderlerini karşılamak için kahvehane içerisinde zeytin, zeytin yağı ve zeytin yağış sabunu benzeri ürünler satmaya başladı.

Kapalı olduğu şu dönemde kapalı oldukları halde kira ödemeleri elektrik su fatura giderlerini devam ettiğini belirten Aygün, zeytin alım zamanı zeytin alımı yaparak zeytinleri kurduğunu ve yağ yaptırdığını aynı şekilde sabun yaptırarak sattığını söyledi.



Bu sayede kendisine ekonomik destek çıktığını ifade eden Aygün, para kazanmasa da masraflarının çıktığını belirtti.

Yaklaşık 10 yıldır kahvecilik yaptığını dile getiren Özkan Aygün, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona salgın hastalığıyla mücadele ediyoruz. Yaklaşık bir yıl süredir kahvemiz kapalı olmasına rağmen açıkmış gibi masraflarımız devam ediyor. Biz de para kazanmaktansa masraflarımız çıksın düşüncesiyle zeytin üretim merkezi olan ilçemizde zeytin hasat zamanı zeytin alımı yaparak ufak bir sermayemizle aldığımız zeytinleri kurduk, zeytin yağ sabunu yaptık. Kurduğumuz zeytinler oldu. Yemeye hazır vaziyette. İlçemiz dışında isteyenlere kargoyla satış yaparak gönderiyoruz” dedi.





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