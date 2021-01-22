Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kapalı pazar yerinde yangın

Kapalı pazar yerinde yangın

Yangıdan görüntü

Pazarcı Geçmiş Olsun Güvenlik Önlemi Pazarcı Esnafı 

-Pazar alanı detay
-söndürme çalışmaları
-detaylar

( BİLECİK )- Pazarcılara ait tezgâhlarda ve çatının bir bölümünde hasar oluştu BİLECİK

- Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki kapalı pazar yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Camikebir Mahallesinde bulunan kapalı pazar yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tezgâhlara sıçradı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu pazar yerinde yaklaşık 10 pazarcıya ait pazar tezgâhlarında ve çatının bir bölümünde hasar oluştu. Öte yandan tedbir amaçlı kapalı pazarda bulunan elektrikler kesildi.Belediye Başkanı Mühür Şahin olay yerinde incelemede bulundu. Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebini araştırdıklarını belirterek, "Bizi mutlu eden insanlara bir şey olmaması. Bu gibi olaylarda önce cana bir şey olmasın. Gerisi bir şekilde hallolur, onda sıkıntı olmaz, pazarcı esnafımıza geçmiş olsun" diye konuştu.
Yangın sonrası tezgâhlarının yanına gelen pazarcı esnafı yangın sonrası sağlam olan meyve ve sebzelerini toplamaya çalıştılar. Olayla ilgili Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araştırmalar başladı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı