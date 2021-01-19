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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kapalı olan yollar ekipler tarafından açıldı

Kapalı olan yollar ekipler tarafından açıldı

ZONGULDAK

Yazılı Açıklama Kış Lastiği Kar Yağışı 

-EKİPLERİN ÇALIŞMASI
-KAR KÜREME ARACINDAN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta 2 gün etkili olan kar yağışı sonrası kapalı olan yollar çalışmalar sonucu trafiğe açıldı. Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı sonrası kapanan Ereğli yolu Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrası trafiğe açıldı. Ekipler gece boyunca kapalı olan yollarda çalışmalarını sürdürerek kapalı olan yolları açarak yol trafiğe açıldı. Zonguldak Valiliği yapılan çalışmalar sonrası yazılı açıklamada bulunarak yolların son durumunu paylaştı. Yapılan açıklamada Ereğli yolu TIR ve kış lastiği olanlara açık, Zonguldak Bakacakkadı kara yağışı mevcut yol tüm araçlara açık , Bartın kar yağışı yok yol tüm araçlara açık, Mengen istikameti kar yağışı yok yol tüm araçlara açık olduğu belirtildi. (SÖ-OA
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