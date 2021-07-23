- Kapalı Maraş'taki Bilal Ağa Mescidinde 47 yıl sonra ilk cuma namazı

-Tatar ve beraberindekilerin detay görüntüleri

-Tatar açıklama



( GAZİMAĞOSA ) GAZİMAĞOSA



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kapalı Maraş bölgesinde bulunan, restorasyonu tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile açılışını yaptığı Bilal Ağa Mescidinde 47 yıl aradan sonra ilk cuma namazı kılındı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana kapalı olan, restorasyonun ardından 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın online katılımı ile açılışı yapılan Bilal Ağa Mescidinde 47 yıl aradan sonra bugün ilk cuma namazı eda edildi. Kapalı Maraş'ta bulunan Bilal Ağa Mescidindeki cuma namazına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, namaz sonrası yaptığı açıklamada, bayram namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde kıldıklarını hatırlatarak burada Kıbrıs Türk halkının geleceği ve bu topraklardaki varoluş mücadelesiyle ilgili bütün dünyaya çok önemli mesajlar verildiğini ifade etti.

Tatar, "Bugün bayramın dördüncü günü. Kapalı Maraş'ın da açılmasıyla birlikte Bilal Ağa Mescidinde cuma namazını kılmış bulunmaktayız, bu da ayrı bir huzur ve güzellik. Çünkü burası yıllar önce Bilal Ağa Vakfı, atalarımız ve ecdadımız tarafından kullanılmakta olan bir mescitti. Şu anda ilk kez, yıllardan sonra restore edilmesiyle burada bu anlamlı günde cuma namazı kıldık. Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde burada hep birlikte bu namazı kılmanın huzuru ve güzelliğini yaşıyorum. Bu mescidin restore edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Tatar, Maraş'taki hayatın da yavaş yavaş halka açıldığını, Kapalı Maraş'ın açılım politikasının hem mağduriyetlerin giderilmesini hem de 47 yıldır kapalı olan bölgenin açılımını kapsadığını dile getirdi.

