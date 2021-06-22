Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Kapalı Maraş, açılmasından bu yana 150 bin ziyaretçi ağırladı

- Kapalı Maraş, açılmasından bu yana 150 bin ziyaretçi ağırladı

Kapalı maraştan detay

( GAZİMAĞOSA ) GAZİMAĞOSA

Bisiklet Yolu Tedbirler Ziyaretçiler Bisiklet Turist 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 46 yılın ardından geçen sene kademeli olarak açılan Kapalı Maraş, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve başka yerlerden bugüne kadar yaklaşık 150 bin ziyaretçiyi ağırladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 46 yılın ardından geçen sene Kapalı Maraş kademeli olarak ziyaretçilere açılmıştı. Gazimağusa sınırlarında yer alan ve 8 Ekim 2020'de kamuya ait bir bölümü açılan Kapalı Maraş, Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte KKTC vatandaşları ve turistlerin ilgi odağı oldu. Kapalı Maraş, ziyaretlere açılmasından bu yana yerli ve yabancı 150 bin turisti ağırladı. Kapalı Maraş'ta yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri ve bisiklet yolu sayesinde bölgede bisikletle gezme fırsatı bulunurken, bölgeye kurulan 8 ayrı büfede ziyaretçilere hizmet veriliyor. Kapalı Maraş'ta geçtiğimiz hafta yapılan düzenleme ile bölge 08.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Kapalı Maraş'ın eşsiz 2 plajı da Gazimağusa Belediyesi’nin çalışmaları sayesinde turistlerin hizmetine sunuldu. Gazimağusa Belediyesi’nin Kapalı Maraş içerisinde bulunan Demokrasi Caddesi, eski Belediye Parkı ve içindeki kafeleri yenilenme çalışmaları sonrası halkın hizmetine açması bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement