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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kapalı kasa panelvan alevlere teslim oldu

Kapalı kasa panelvan alevlere teslim oldu

CEP TELEFONUYLA ÇEKİLEN YANGIN ANI

Araç Yangını Irak 

-İTFAİYENİN MÜDAHALESİ
-ARAÇ SAHİBİ KONUŞMA
-GÖRGÜ TANIĞI KONUŞMA
-SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DETAY

( MANİSA )- Park halindeyken alev alan araç itfaiyenin anında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki kapalı kasa Ford marka panelvan bir anda alevlere teslim oldu. Kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç yangını kısa sürede söndürüldü. Manisa'nın Alaşehir ilçesi Beşeylül Mahallesi Mezar Caddesi üzerinde 45 ZZ 761 plakalı kapalı kasa panelvan aracını park ettikten sonra pazara giden Ramazan Kesen isimli sürücü aracının bir anda alev alıp yandığını öğrenerek olay yerine koştu. Çevredeki vatandaşların park halindeki araçtan dumanlar yükselmesi ve alevlerin başlaması üzerine haber verdikleri Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise olay yerine kısa sürede gelerek motor kısmında başlayan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yanan aracın çevreye zarar vermemesi için de güvenlik önlemleri alan itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Görgü tanığı park halindeki araçtan önce dumanlar ardından da alevler çıkması üzerine itfaiyeye haber verdiğini ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdüğünü anlattı. 45 ZZ 761 plakalı Ford marka panelvanın sahibi olan Ramazan Kesen ise aracını bırakarak pazara gittiğini ve yangının nasıl olduğunu bilmediğini söyledi.

Yangınla ilgili çalışma başlatıldı. (SC-
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