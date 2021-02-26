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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kapalı kahvehanede oyun oynayıp, sigara ve nargile içerken yakalandılar

Kapalı kahvehanede oyun oynayıp, sigara ve nargile içerken yakalandılar

Polis tarafından yapılan baskında masalar etrafında oturan şahıslara ait görüntüler

( HATAY )- İskenderun’da sosyal mesafe kuralını ihlal eden 24 kişiye 83 bin 256 lira ceza kesildi HATAY

Para Cezası Akalan Kahvehane Sigara Zabıta 


- Hatay'ın İskenderun ilçesinde pandemi nedeniyle kapalı olması gereken kahvehanede sigara, nargile içerek oyun oynarken yakalanan 24 kişiye toplam 83 bin 256 TL para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pandemi kapsamında kapalı olması gereken kahvehanelere yönelik çalışma yaptı. Savaş Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine yapılan baskında iş yerinin üst katında 24 kişinin nargile ve sigara içerek, oyun oynadıkları ayrıca iş yerinin sunum hizmetinde bulunduğunu belirledi.Kapalı mekanda bulunan 24 şahsa sosyal mesafeye uymamaktan kişi başı 3 bin 469 lira olmak üzere toplam 83 bin 256 TL idari para cezası uygulandı.İlgili belediye zabıta ekipleri tarafından da işyeri 2. emre kadar mühürlenerek kapatıldı.
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