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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kapalı fabrikada çıkan yangın korkuttu

Kapalı fabrikada çıkan yangın korkuttu

olay yeri görüntüleri

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Fabrika Uttu Trol 


- Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kapalı bulunan parke fabrikasındaki birikmiş talaşlardan yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yanan talaşlara müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Yangın, Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkiindeki kapalı olan parke fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadaki birikmiş talaşlar birden alev aldı. D100 Karayolundan geçtiği sırada dumanları fark eden bir vatandaş, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yanan talaş birikintisine müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmazken, ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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