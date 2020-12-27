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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kapadokya’da sıcak hava balonlarından görsel şölen

Kapadokya’da sıcak hava balonlarından görsel şölen

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

İsaf Gökyüzü Gesi 

-SICAK HAVA BALONLARININ HAZIRLANMASI
-TURİSTLERİN BALON HAZIRLANIŞINI İZLEMESİ
-TURİSTLERİN BALON SEPETLERİNE BİNMESİ
-BALON SEPETİNDE BULUNAN TURİSTLERDEN GÖRÜNTÜ
-BALONLARIN HAVALANMASI
-GÖKYÜZÜNDE BALONLARDAN GÖRÜNTÜLER
-DRONE İLE GÖKYÜZÜNDE BALONLARDAN GÖRÜNTÜLER
-BALON PİLOTU İLE RÖP.

( NEVŞEHİR -ÖZEL-DRONE)- Kısıtlama ile birlikte Kapadokya turistlere kaldı- Sokağa çıkma kısıtlamasında, turistler Kapadokya’yı kuşbakışı izledi NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte turistler sessiz Kapadokya’yı gökyüzünden kuşbakışı izledi. Tüm Türkiye’de Cuma akşam saat 21.00’de başlayan ve Pazartesi sabah saat 05.00’te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Kapadokya bölgesini ziyarete gelen turistler sıcak hava balon turları ile peribacalarını kuşbakışı izlemenin keyfini yaşadı. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde gündoğumu ile birlikte havalanan sıcak hava balon turlarına katılan turistler maske ve sosyal mesafe kurallarına göre havalanırken yaklaşık1 saat süren tur ile peribacalarını kuşbakışı izlemenin keyfini yaşarken balona binemeyen turistler ise sıcak hava balonlarının gökyüzündeki görsel şöleninin bol bol fotoğrafladı. Göreme Balon pilotlarından Sezer İrem açıklamasında bölgeye gelen turistlerin Kapadokya’dan mahrum kalmayacaklarını söyledi.

İrem, “Kısıtlama ile birlikte sıcak hava balonlarımız havalanıyor. En azından bölgeye gelen yabancı misafirlerimiz Kapadokya’dan mahrum kalmayacaklar. Biz Göreme Balonculuk olarak tüm önlemlerimizi aldık. Maske, sosyal mesafe ve dezenfektan ile bugün ki uçuşumuzu tamamlayacağız” dedi.

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