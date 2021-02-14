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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kapadokya’da Sevgililer Günü yoğunluğu

Kapadokya’da Sevgililer Günü yoğunluğu

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Yabancı Turist Gesi 

-AT TURLARINDAN AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-UKRAYNALI TURİST İLE RÖP.
-DETAYLAR

( NEVŞEHİR -DRONE) NEVŞEHİR

- 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin tercihi Kapadokya oldu.Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla tercihlerini Kapadokya’dan yana kullanan yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle birlikte bölgede bulunan otellerde yüzde 90 oranında doluluk yaşandığı öğrenildi. Sevgililer Günü’nü bölgede geçiren turistlerin ATV ve at turlarına katılarak bölgenin eşsiz güzelliklerini gezme fırsatı bulurken turistlerin katılmış olduğu ATV ve at turları havadan görüntülendi.14 Şubat Sevgilileri Günü dolayısıyla Kapadokya bölgesine gelen Christina Verner Sevgililer Günü ilk olarak kendine olan sevgini belli etmektir dedi.
Verner, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sevgililer Günü ilk olarak kendini sevmektir. Bende buraya arkadaşlarım ile birlikte geldim. Ve burada olmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

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