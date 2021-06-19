Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kapadokya’da peribacaları sahipsiz bırakıldı

Kapadokya’da peribacaları sahipsiz bırakıldı

Peribacalarındaki yazılı alanlardan drone görüntüleri

( NEVŞEHİR -ÖZEL-DRONE)- Peribacaları üzerinde sprey boyalarla yazılar yazılmasına yetkililer sessiz kaldı- Peribacalarına yapılan çirkin saldırı havadan görüntülendi NEVŞEHİR

Yabancı Turist Gesi Saldırı Irak 


- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacalarının üzerlerine sprey boyalar ile yazılması kamuoyu tarafından büyük tepkilere neden olurken yetkililer henüz herhangi bir çalışma başlatmadı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarının üzerlerine sprey boyalar ile yazılması yerli ve yabancı turistlerden büyük tepki çekmeye devam ediyor. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesi ile Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesi yolu üzerinde bulunan peribacalarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazılması tepkilere neden olurken Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken buralarda herhangi bir çalışmanın yapılmadığı da görüldü.
Kapadokya’da peribacalarının üzerlerine sprey boyalarlar yazılması havadan görüntülenirken bölgeyi ziyaret eden turistlerinde bu yazılara ve yetkililerin herhangi bir çalışma yapmamasına tepki gösterdi.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement