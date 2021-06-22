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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kapadokya’da peribacaları çirkin yazılardan temizlenecek

Kapadokya’da peribacaları çirkin yazılardan temizlenecek

PERİBACALARINA SPREY BOYALAR İLE YAZILARDAN DRONE GÖRÜNTÜSÜ

İhlas Allah Harekete Geç Saldırı Irak 

-PERİBACALARINA YAZILAN YAZILARDAN GENEL GÖRÜNTÜLER
-NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL İLE RÖP.

( NEVŞEHİR - ÖZEL)- İHA gündeme getirdi, peribacaları çirkin yazılardan kurtarılıyor- Peribacalarına sprey boyalı saldırı sonrasında Alan Başkanlığı harekete geçti- Vali Becel:"Herkesi Kapadokya’ya sahip çıkma konusunda özen göstermeye davet ediyorum” NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacalarına sprey boyalar ile yapılan çirkin saldırı sonrasında Kapadokya Alan Başkanlığı peribacalarının üzerinde ki yazıları temizlemek için harekete geçti. İhlas Haber Ajansı

tarafından gündeme getirilen “Peribacalarına çirkin saldırı” haberinin ardından Kapadokya Alan Başkanlığı bölgede bulunan peribacalarına sprey boyalar ile yapılan çirkin saldırıdan temizlenecek. Nevşehir Valisi Kapadokya Alan Başkanı İnci Sezer Becel İHA’ya yaptığı açıklamada, öncelikle ilimizin, Kapadokya bölgesinin gözbebeği olan ve buranın en büyük zenginliği olan peribacalarına sprey boyalarla isim yazmak, şekil çizmek suretiyle saldırıda bulunanları şiddetle kınıyorum dedi.
Vali Becel, “Öncelikle ilimizin, Kapadokya bölgesinin gözbebeği olan ve buranın en büyük zenginliği olan peribacalarına sprey boyalarla isim yazmak, şekil çizmek suretiyle saldırıda bulunanları şiddetle kınıyorum. Burası hem bölgemizin hem ülkemizin hem de dünyanın gözbebeği mirastır. Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan bir tanesidir. Dolayısıyla sadece kurumlarla değil bütün vatandaşların bu mekanları, peribacalarını o şekilde görmesi lazım ve itinayla koruması gerekiyor. Tabi arzu etmediğimiz bu çirkin saldırıdan sonra Kapadokya Alan Başkanlığı olarak Konservasyon Müdürlüğü olarak buradaki yazıların silinmesiyle ilgili çalışma başlattık. Önümüzdeki günlerde tamamıyla ilgili böyle bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. İnşallah bu kirlilikten arındıracağız. Ama ben sizin aracılığınız ile yine bölgedeki herkes zenginliklerimize, Kapadokya’ya sahip çıkma konusunda özen göstermeye davet ediyorum” diye konuştu.
(COŞ-EK
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