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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kapadokya’da Nisan ayında kartpostallık kar manzaraları

Kapadokya’da Nisan ayında kartpostallık kar manzaraları

PERİBACALARINDAN KAR GÖRÜNTÜLERİ

( NEVŞEHİR -ÖZEL)- Kapadokya’da Nisan ayında peribacaları beyaza büründü- Peribacaları karla birlikte güzelleşti- Kapadokya’da 2 yıl aranın ardından yine Nisan karı yağdı NEVŞEHİR

Gesi Kar Manzaraları Yağan Kar Yağışı 


- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Nisan ayında yağan kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü. Nisan ayında beyaza bürünen peribacaları beyaza bürünmesiyle birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre Nevşehir’de 11 Nisan Pazar ve 12 Nisan Pazartesi günü de kar yağışı beklendiği açıklandı. Nevşehir’e 2 yıl aranın ardından yeniden Nisan karı yağarken bölgeye son olarak 20 Nisan 2019 yılında kar yağışı yaşanmadı.
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