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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kapadokya’da kartpostallık kar manzaraları

Kapadokya’da kartpostallık kar manzaraları

KAPADOKYA'DA KAR YAĞIŞINDAN GÖRÜNTÜLER

( NEVŞEHİR -ÖZEL)- Kapadokya bahar ayında beyaza büründü NEVŞEHİR

Gesi Kar Manzaraları Yağan Kar Yağışı Irak 


- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Mart ayında yağan kar ile birlikte peribacaları beyaza büründü. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü. Nevşehir merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte Güvercinlik vadisi, Cevizlibağ ve Uçhisar kalesinin beyaza bürünmüş görüntüsü kendisine hayran bıraktı.
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