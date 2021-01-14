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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kapadokya’da kartpostallık kar manzaraları

Kapadokya’da kartpostallık kar manzaraları

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

( NEVŞEHİR -ÖZEL-DRONE) - Beyaza bürünen Kapadokya havadan görüntülendi- Kapadokya’nın kar manzaraları havadan görüntülendi NEVŞEHİR

Sağanak Yağmur Kar Manzaraları Yağan Kar Yağışı Irak 


- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dün akşam saatlerinde yağan kar yağışı ile beyaza bürünen peribacaları havadan görüntülendi. Nevşehir’de dün sağanak yağmur olarak başlayan yağış, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar ve Göreme beldelerinde bulunan peribacaları beyaza büründü. Adeta bir gelinlik misali bembeyaz görüntüsü ile Kapadokya bölgesini etkisi altına alan kar yağışının ardından peribacaları kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kapadokya bölgesinde kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi.
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