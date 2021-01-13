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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kapadokya’da kar görüntüleri mest etti

Kapadokya’da kar görüntüleri mest etti

Göreme'den Kar Görüntüleri

Gesi Yağan Kar Yağışı 

-Uçhisar Kalesi Kar Görüntüleri
-Bölgeden Kar Görüntüleri

( NEVŞEHİR -ÖZEL)- Kapadokya beyaza büründü- Kapadokya’da kar yağdı, peribacaları kartpostallık görüntüler oluşturdu NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde akşam saatlerinden itibaren yağan kar yağışı ile birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen peribacaları kartpostallık görüntüler verdi. (COŞ_
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