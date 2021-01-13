Kapadokya’da kar görüntüleri mest etti

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde akşam saatlerinden itibaren yağan kar yağışı ile birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen peribacaları kartpostallık görüntüler verdi. (COŞ_
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