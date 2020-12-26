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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kapadokya’da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Kapadokya’da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Kaçak Kaçak Yapı Gesi 

-JANDARMA EKİPLERİNDEN GÖRÜNTÜLER
-KAÇAK YAPI YIKIMINDAN GÖRÜNTÜ

( NEVŞEHİR -ÖZEL-DRONE) NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımları sürüyor. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımları devam ediyor. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından daha önce yıkım kararı alınan ancak işletme sahipleri tarafından yıkılmayan kaçak yapıların yıkımları İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerce yapılıyor. Avanos ilçesine bağlı Devrent vadisinde bulunan ve kaçak yapı olduğu belirlenen bir yapının yıkımı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri altında yıkıldı. Kapadokya Bölgesinde hafta boyunca tespit edilen kaçak yapıların yıkımlarının devam edeceği öğrenildi.
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