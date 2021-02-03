Kapadokya’da heyecanlandıran keşif: Kapadokya bölgesinde bin yıllık hamam bulundu

-HAMAMDAN GÖRÜNTÜLER

-GÜLŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATİH ÇİFTÇİ İLE RÖP



( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR



- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan bin yıllık Bizans döneminde kalma hamam bulundu. Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Çalışanlar Mahallesinde Bizans döneminden kalma ve bin yıllık olduğu tahmin edilen bir hamam bulundu. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi açıklamasında, çocukluğumuzda oynamaktayken böyle bir yapının Bizans döneminden kalma bir hamamın var olduğunu bilmiyorduk dedi.

Çiftçi, “Biz yıllardan beri çocukluğumuzda oynamaktayken böyle bir yapının Bizans döneminden kalan bir hamam olduğunu bilmiyorduk. Burayı arkeologlarla gezmemiz sonrasında kökeni geç Bizans dönemine dayanan bir hamamın varlığını gördük. Bununda tabi ki yapı katmanları ve yapı şeklinden anlıyoruz. Özellikle bizim bu mahalleye eski ismiyle Muhacir mahalle deriz. Bu mahallede de dört çeşmemiz vardı. Hamamında sıcak ve soğuk sistemleri anıt boğaz dediğimiz 2 buçuk kilometrelik bir yerden yer altı dehlizlerinden gelmektedir. Burayı Kapadokya Alan Başkanlığımıza bildirdik. İnşallah koruma altına alınıp gereken çalışmalar yapılacak. Böylelikle şehrimize, ilçemize bir tane daha tarihi bir yapı kazandırmış olacağız” dedi.

“Bin yıllık hamam turizme kazandırılacak” Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi ilçede bulunan hamamın en az bin yıllık olduğunu ifade ederken koruma altına alınmasının ardından turizme kazandırılacağını ifade etti.

Çiftçi, “Burası en az bin yıllık bir hamam varlığından söz edebiliriz. Zaten burası bir kompleks şeklinde. Şuan üzerinde durduğumuz alanın altından bir şeylerin çıkması muhtemel. Yakın yerde de Aziz Dimitros kilisesi bulunuyor. Oranında altında gene bu şekilde eski bir tarihi kilisenin var olduğunu düşünüyoruz. Burada da gereken çalışma yapıldığında benzer bir yapının çıkacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

(COŞ_



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