Kapadokya’da gün doğumunu gökyüzünde karşılıyorlar

-SICAK HAVA BALON TURLARINI AŞK VADİSİNDEN İZLEYEN TURİSTLERDEN GÖRÜNTÜ

-BALONLARI İZLEYEN YERLİ TURİST İLE RÖP



( NEVŞEHİR -ÖZEL) NEVŞEHİR



- Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına katılan turistler, bölgenin doğal güzellikleri eşliğinde güneşin doğuşunu gökyüzünden izleme fırsatı buluyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, doğal güzellikleriyle ünlü Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarına katılan turistler, güneşin doğuşunu gökyüzünden izlemenin heyecanını yaşıyor. Milyonlarca yıl önce Erciyes Dağı, Hasandağı ve Güllüdağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin meydana getirdiği yumuşak tabakanın asırlar boyu yağmur ve rüzgarla aşınmasıyla ortaya çıkan peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını görmek için bölgeye gelen turistler, sıcak hava balonlarıyla gün ağarmadan Kapadokya semalarına yükseliyor. Bu sabah erken saatlerde Zelve’den peş peşe yükselen balonlar, peribacalarıyla kaplı vadiler arasında güneş yüzünü gösterinceye kadar süzülmeye devam ediyor. Gün doğumunu gökyüzünde karşılayan turistler, bölgenin doğal yapısıyla bütünleşen manzarayı hayranlıkla izliyor, fotoğraf çekip anı ölümsüzleştiriyor. Kapadokya’da sıcak hava balon turlarına katılamayan yerli ve yabancı turistler ise Göreme beldesinde Aşk Vadisinde sıcak hava balonlarının gökyüzündeki dansını izleyen yerli ve yabancı turistler ise bol bol fotoğraf çekinmesi dikkatlerden kaçmadı. Ankara’da Kapadokya bölgesine gelen Emine Alkan 5 defa bölgeye geldiğini ancak ilk kez balonları izleme fırsatını yakaladığını ifade etti.

Alkan, “Ankara’dan geliyorum. Buraya yurt dışından gelen arkadaşlarımızı getirdik. 5 defa Kapadokya’ya geldim. Ama ilk defa balonları izleme fırsatı yakaladım. Çok güzel bir manzara ile güne başladık. Arkadaşlarla birlikte çok beğendik. Korona virüsten sonra çok gezememiştik. O yüzden şuan çok mutluyuz. Arkadaşlarımızda balonlarla fotoğraf çekinebilmek için sıraya girdiler. Ben gökyüzünde balonları çok beğendim. Keşke binebilseydim. Ama çok geç kaldık. İnşallah bir daha ki sefere bineceğiz” dedi.

Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gün aradan sonra yeniden havalandı.



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