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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Kapadokya’da gökyüzü yeniden balonlarla buluştu

Kapadokya’da gökyüzü yeniden balonlarla buluştu

DOLUNAY VE BALONLARDAN GÖRÜNTÜLER

Yabancı Turist Gökyüzü Gesi 

-BALONLARIN HAZIRLANMASI
-TURİSTLERİN BALONA BİNMESİ
-BALONLARIN HAVALANMASI
-GÖKYÜZÜNDE BALONLARIN GÖRÜNTÜLERİ
-GÖREME BALLOONS EĞİTİM MÜDÜRÜ BEKİR GÜNEŞ İLE RÖPORTAJ

( NEVŞEHİR -ÖZEL)-Kapadokya’da gökyüzü balonlarla renklendi NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 6 günlük aranın ardından gökyüzü yeniden balonlarla buluştu. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 6 gündür yapılamayan sıcak hava balon turları bu sabah itibarıyla yeniden başladı.
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde uçuşa hazırlanan sıcak hava balonları gökyüzü ile yeniden buluşmasının ardından sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi. Göreme Balloons Eğitim Müdürü Bekir Güneş, olumsuz hava şartları nedeniyle 6 gündür yapılamayan balon turlarının ardından bu sabah havalanan balonlarla gökyüzü yeniden renklendi dedi.
Güneş, “ 6 gündür iptal olan uçuşların ardından Kapadokya’mızın simgesi olan balonlarımız gökyüzünü bu sabah itibarıyla yeniden şenlendirdi. Mevsim geçişleri olduğu için bu dönemde balon turları iptal oluyor ama Kapadokya’mızın simgesi balonlar bugün yeniden gökyüzü ile buluştu. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisi yavaş yavaş artmaya başladı.
Bu şekilde olursa önümüzde ki günlerde daha da fazla ilgi olmasını umut ediyoruz” diye konuştu.

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