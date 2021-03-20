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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kapadokya’da gökyüzü balonlarla renklendi

Kapadokya’da gökyüzü balonlarla renklendi

BALONLARIN HAVALANMASI

Yabancı Turist Gökyüzü Gesi Irak 

-GÖKYÜZÜNDE BALONLARDAN GÖRÜNTÜLER
-BALONLARI İZLEYEN YERLİ TURİSTLER İLE RÖP

( NEVŞEHİR )- Kapadokya’da gökyüzünde görsel şölen NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde gündoğumu ile havalanan sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi. Kapadokya’da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havalanan sıcak hava balon turlarına yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterirken balonların görsel şöleni kendisine hayran bıraktı. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesi Kılıçlar Vadisinden havalanan onlarca balon gökyüzünü renklendirirken balonların görsel şöleni yerli ve yabancı turistlere kendisine hayran bıraktı. Antalya’dan Kapadokya bölgesine tatile gelen Yıldız Obuz "Gökyüzündeki balonların görsel şölenini mutlaka herkes yaşamalı" dedi.
Obuz, “İlk defa bu kadar heyecanlandım. Kapadokya’da balonların gökyüzünde ki görüntüsü muhteşem bir şey. Gelmeyenlerin mutlaka gelip görmesi gerekiyor. Çok heyecan verici burayı yaşamanız lazım. Peribacalarının arasında balonları izlemek muazzam bir duygu. O kadar güzel ki bunu benim size anlatmama gerek yok çünkü gelip yaşamanız lazım. Mükemmel” diye konuştu.
Balon turlarını izleyen Arda Güney ise gökyüzünde balonların harika bir görsellik sunduğunu ifade etti.
Güney, “Balonlar burada insanların tarihi yerleri görmesine güzel bir görsellik sunuyor. Bu yüzden bu etkinliği seviyorum. Gökyüzünde balonlar çok güzel. Kapadokya bölgesini tatil yeri yapan yer balonlar diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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