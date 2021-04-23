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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kapadokya’da balonlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı

Kapadokya’da balonlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı

BALONLARIN HAZIRLANMASI

Bayram Coşkusu Gökyüzü Gesi Şahit Doğuş 

-TURİSTLERİN BALONLARA BİNMESİ
-BALONLARA TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK POSTERLERİNİN ASILMASI
-BALONLARIN HAVALANMASI
-GÖKYÜZÜNDE BALONLARIN GÖRÜNTÜLERİ
-BALON PİLOTU İLE RÖP
-GÖRÜNTÜ: 3 DAKİKA 9 SANİYE
-GÖRÜNTÜ MONTAJ TÜNELE GEÇİLDİ

( NEVŞEHİR )- Kapadokya’da gökyüzünde 23 Nisan coşkusu NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı. Sahip olduğu yeryüzü şekilleri nedeniyle dünyada turizme yönelik sıcak hava balonculuğunun yoğun olarak yapıldığı bölgeler arasında yer alan Kapadokya bölgesinde, bu sabah havalanan çok sayıda balonun sepetine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı. Turistler, güneşin doğuşuyla başlayan ve yaklaşık 1 saat süren uçuşta, peribacalarının arasından süzülerek, hem yörenin doğal güzellikleri izlemenin keyfini yaşarken hem de bayram coşkusuna şahitlik etti. Voyager Balloons pilotu Hakan Yıldız yaptığı açıklamada, “ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bizde Kapadokya’da balonların sepetlerine Türk bayrağı asarak kutluyoruz. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

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