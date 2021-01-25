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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kapadokya’da 25 kaçak yapı daha yıkıldı

Kapadokya’da 25 kaçak yapı daha yıkıldı

KAPADOKYA'DA KAÇAK YAPILARIN DRONE İLE YIKIM GÖRÜNTÜLERİ

Kaçak Kaçak Yapı Gesi 

-GÖREME'DEN KAÇAK YAPI YIKIM GÖRÜNTÜSÜ

( NEVŞEHİR )- Kapadokya'da bugüne kadar 335 kaçak yapı yıkıldı NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 25 kaçak yapı daha yıkıldı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesine kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ağıllı ve Aktepe mahallelerinde bulunan 25 kaçak yapı daha yıkıldı. Yıkımı tamamlanan 25 kaçak yapı ile birlikte bölgede Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yıkımı tamamlanan kaçak yapı sayısı 96’ya çıktı. Kapadokya Bölgesinde bugüne kadar 335 kaçak yapının yıkımı tamamlandı. (AÖ-
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