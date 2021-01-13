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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kapadokya’da 2023 yılında hedef 7 buçuk milyon turist

Kapadokya’da 2023 yılında hedef 7 buçuk milyon turist

PERİBACALARI VE BALONLARDAN GÖRÜNTÜLER

Lyon Kesk Toplantı Gesi Eylem Planı 

-BALONLARDAN DRONE GÖRÜNTÜLERİ
-NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL'İN AÇIKLAMASI

( NEVŞEHİR ) -- Vali Becel, “Turizmde hedefimiz 2022 ve 2023 yılı” NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 2023 yılında bölgeyi 7 buçuk milyon turistin ziyaret etmesi hedefleniyor. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 2019 yılının Kapadokya bölgesi için altın yılı ifade edilen bir yıl olduğunu söylerken hedeflerinin ise 2023 yılında bölgeyi 7 buçuk milyon turistin ziyaret etmesi olduğunu açıkladı.
Vali Becel, “2019 yılı bölgemiz için gerçekten altın yılı olarak ifade edilen bir yıl oldu. 2020 Ocak ayıda aslında tüm şartlar normal gitmiş olsa 2019 yılının üzerinde olacağı net bir şekilde rakamlardan ortaya çıkıyor. Fakat pandeminin Türkiye’de de etkin bir şekilde görülmesiyle birlikte Şubat’ta azalma Mart ayından sonrada çok keskin bir düşüşün olduğunu gözlemledik. Biz 2020 yılını 980 bin ziyaretçi ile tamamladık. Dolayısıyla bu bizim için oldukça düşük bir rakam. 2021 yılını özellikle belki ilk yarısında yani Nisan ve Mayıs ayı öncesinde çok büyük hareketlilik beklemediğimizi ifade edebilirim. Ama Nisan, Mayıs ayından sonra bölgede ciddi bir hareketlilik olacağını bekliyoruz. Tabi yılın belirli aylarının boş geçmesi toplamdaki sayıyı etkileyecektir. Ama bizim asıl hedefimiz 2022 ve 2023. Bununla ilgili olarak Kapadokya Alan Başkanlığı bünyesinde yedi tane grup kurduk. Bunların altı tanesi küçük gruplar diğeri ise istişare grubu olarak kurduk. Bu gruplarda turizmdeki alanlarda yapacağımız faaliyetler ile görüşüyoruz. Sektördeki herkes bu toplantının içerisinde yer alıyor. Turizm tanıtım eylem planımız bitmek üzere. Bizim 2023 yılında hedeflediğimiz 7 buçuk milyon ziyaretçinin ilimize, bölgemize gelmesini arzuluyoruz. Ve 1,82 olan geceleme sayısını da 2’ye çıkartılması konusunda planlamamız var” diye konuştu.
(COŞ-AG-
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