Kapadokya bölgesi hafta sonunu sessiz geçiriyor

-AVANOS KIZILIRMAK VE ÇEVRESİNDEN DRONE GÖRÜNTÜLERİ

-GÖREME'DEN TURİSTLERDEN GÖRÜNTÜLER

-AVANOS'TAN GENEL GÖRÜNTÜLER



( NEVŞEHİR ) -- Uçhisar ve Göreme’de yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi- El Sanatları merkezi Avanos ilçesinde sessizlik hakim NEVŞEHİR



- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde geçen haftaya oranla yoğunluk bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Kapadokya bölgesi Sağlık Bakanlığı Covid-19 bilgilendirme tablosunun ardından sarı kategoride yer almasının ardından geçtiğimiz hafta turist yoğunluğu yaşanmasının ardından bu hafta yaşanan yoğunluğun azaldığı görüldü.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar ve Göreme beldelerinde yer yer turist yoğunluğunun yaşandığı bölgeler drone ile havadan görüntülendi. “El sanatları merkezi Avanos boş kaldı” Nevşehir’in Avanos ilçesinde ise geçen hafta oranla yaşanan yoğunluk azaldı. Geçtiğimiz haftada yoğunluğun yaşandığı el sanatlarının merkezi Avanos ilçesinde ise yoğunluk yok denecek kadar az olması dikkatlerden kaçmadı. Avanos ilçesinde bulunan tahta köprünün yanı sıra ilçede yaşanan sessizlik havadan görüntülendi. Avanos Kaymakamlığı tarafından ise ilçede korona virüs ile mücadele kapsamında kurulan ekiplerin de sıkı bir şekilde denetimlerinin sürdürdükleri dikkatlerden kaçmadı. (COŞ-AG-



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