Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kapadokya bölgesi hafta sonunu sessiz geçiriyor

Kapadokya bölgesi hafta sonunu sessiz geçiriyor

GÖREME'DEN DRONE GÖRÜNTÜLERİ

Hafta Sonu El Sanatları Gesi Gori Tahta Köprü 

-AVANOS KIZILIRMAK VE ÇEVRESİNDEN DRONE GÖRÜNTÜLERİ
-GÖREME'DEN TURİSTLERDEN GÖRÜNTÜLER
-AVANOS'TAN GENEL GÖRÜNTÜLER

( NEVŞEHİR ) -- Uçhisar ve Göreme’de yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi- El Sanatları merkezi Avanos ilçesinde sessizlik hakim NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde geçen haftaya oranla yoğunluk bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Kapadokya bölgesi Sağlık Bakanlığı Covid-19 bilgilendirme tablosunun ardından sarı kategoride yer almasının ardından geçtiğimiz hafta turist yoğunluğu yaşanmasının ardından bu hafta yaşanan yoğunluğun azaldığı görüldü.
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar ve Göreme beldelerinde yer yer turist yoğunluğunun yaşandığı bölgeler drone ile havadan görüntülendi. “El sanatları merkezi Avanos boş kaldı” Nevşehir’in Avanos ilçesinde ise geçen hafta oranla yaşanan yoğunluk azaldı. Geçtiğimiz haftada yoğunluğun yaşandığı el sanatlarının merkezi Avanos ilçesinde ise yoğunluk yok denecek kadar az olması dikkatlerden kaçmadı. Avanos ilçesinde bulunan tahta köprünün yanı sıra ilçede yaşanan sessizlik havadan görüntülendi. Avanos Kaymakamlığı tarafından ise ilçede korona virüs ile mücadele kapsamında kurulan ekiplerin de sıkı bir şekilde denetimlerinin sürdürdükleri dikkatlerden kaçmadı. (COŞ-AG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement