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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi Londra’da açık arttırma satışa çıkacak

Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi Londra’da açık arttırma satışa çıkacak

Tablodan detay

( LONDRA ) Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi Londra’da açık arttırma ile satışa çıkacak LONDRA

İngiltere Başkent Müzayede İtalyan Açık Arttırma 


- İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Sothebys’s müzayede evinde bulunan ve İtalyan ressam tarafından resmedilen Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi Londra’da satışa çıkacak 31 Mart Çarşamba günü satışa sunulacak. Tablonun değerinin 80 bin Sterlin ile 120 bin Sterlin arasında olacağı tahmin ediliyor.
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