Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kanuni sondaj gemisinin platform söküm çalışmaları başladı

Kanuni sondaj gemisinin platform söküm çalışmaları başladı

Kanuni sondaj gemisi

Dev Vinç Trol 

-Teknik işlemlerini yapılması
-Platformun sökülmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Karadeniz'de görev yapmadan önce hazırlıklar için bir süredir Haydarpaşa Limanı'nda bulunan Kanuni sondaj gemisinde platform söküm çalışmaları başladı.
Platform söküm çalışmaları havadan görüntülendi. Geminin üzerinde bulunan platform, yanına getirilen dev vincin yardımıyla sökülüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi "Kanuni", Karadeniz'de başlayacağı sondaj faaliyetleri öncesinde Haydarpaşa Limanı'na gelmişti. Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için üzerinde bulunan platformun sökülmesi için çalışmalar başladı.
Haydarpaşa Limanı'nda geminin yanına getirilerek kurulan dev vinç yardımıyla üzerindeki platform söküleceği öğrenildi. Haydarpaşa Limanı'nda çalışmaların ardından Kanuni sondaj gemisi İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açılacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Türkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı GörüntüleriTürkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı