Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e uğurlandı

( İSTANBUL )- Kanuni sondaj gemisi havadan görüntülendi İSTANBUL
- Kanuni Sondaj Gemisi Yenikapı açıklarından hareket edip Kadıköy açıklarında demirledi. Kanuni bugün Karadeniz'e uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de törene katıldı. Karadeniz'e uğurlana Kanuni sondaj gemisi havadan görüntülendi.
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