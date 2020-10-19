‘Kanuni’ sondaj gemisi İstanbul açıklarında

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( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL



- Türkiye'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi olan 'Kanuni', İstanbul Yenikapı açıklarına ulaştı. ‘Kanuni’, İstanbul Boğazı'ndan geçerek ilk sondaj görevi için Karadeniz’e açılacak. Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim'de ayrılan Kanuni, Bozcaada ve Çanakkale Boğazı'na uğramasının ardından İstanbul'a ulaştı. Yenikapı açıklarına ulaşan Kanuni, daha sonra İstanbul Boğazı'ndan geçip ilk sondaj görevi için Karadeniz'e açılacak. 2012'de inşa edilen ve 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz'de Fatih'le petrol ve doğalgaz arayacak.



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