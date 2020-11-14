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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kanuni Sondaj Gemisi Filyos Limanı'na demirledi

Kanuni Sondaj Gemisi Filyos Limanı'na demirledi

Drone görüntüsü

Karya Karbon 

-detaylar

( ZONGULDAK -DRONE) ZONGULDAK

- Türkiye'nin hidrokarbon rezervlerini sondajla çıkartmak için başlattığı çalışmalarda Kanuni Sondaj Gemisi Zonguldak'taki Filyos Limanı'na demirledi. Türkiye’nin hidrokarbon potansiyelini açığa çıkarmak için başlatılan çalışmalarda Fatih Sondaj Gemisi'nin ardından Kanuni Sondaj Gemisi de Filyos Limanı yakınlarına geldi. Römorkör yardımıyla Türkiye'nin önemli limanlarından biri olan Filyos Limanına giriş yapan gemi limana demirledi. Bakım onarım çalışmalarının yanı sıra kule montajının yapılacağı gemi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine başlayacak. Sakarya Gaz Sahası içerisinde yer alan Türkali-1 kuyusunda yapacağı testlerin yanı sıra var olan rezerv hakkında ilave bilgi sağlayacak olan Kanuni Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahasında potansiyelin çıkartılmasına katkı sağlayacak. Drone ile havadan görüntülenen Kanuni Sondaj Gemisi için çalışmalar başladı.
Kule montajının yanı sıra diğer bakım ve onarım çalışmalarının da başladığı Kanuni Sondaj Gemisi, buradaki hazırlıkların ardından Sakarya Gaz Sahası'na hareket edecek.
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