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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
‘Kanuni’ sondaj gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

‘Kanuni’ sondaj gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

boğaza girişinden detay

Uzunlu Akkale Sahil Güvenlik Trol 

-nusret mayın gemisiyle detay
-kilitbahir kalesiyle detay
-dur yolcu yazısıyla detay
-refakat eden kurtarma ve sahil güvenlik botlarıyla detay
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

- Türkiye’nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı’nı geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bünyesine bu yıl katılan Kanuni sondaj gemisi, dün Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarına demirlemişti. Gemi, bugün 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazı’ndan giriş yaptı. Saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde olan Kanuni sondaj gemisi, Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur yolcu’ yazısı önlerinden geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Kanuni sondaj gemisinin Çanakkale Boğazı’nı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı; Kurtarma- 3, Kurtarma -6, Kurtarma - 9, Kurtarma -10 ve Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Çanakkale Boğazı, 07.00-14.00 saatleri arası çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Bazı vatandaşlar sahil kenarına gelerek ellerinde Türk bayraklarıyla Kanuni sondaj gemisini selamladılar. Kanuni sondaj gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda yapılacak hazırlıkların ardından İstanbul Boğazı'ndan geçip ilk sondaj görevi için Karadeniz'e açılacak. 2012 Yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da Enerji Firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020'de Türkiye'ye Getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, yaklaşık 227 metre uzunluğa 42 metre genişliğe sahip. 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. (UYC
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