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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- ‘Kanuni’ sondaj gemisi Çanakkale açıklarına demirledi

- ‘Kanuni’ sondaj gemisi Çanakkale açıklarına demirledi

kanuni gemisinden detay

Uzunlu Akkale Trol 

-denizden detay
-gemilerden detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Türkiye’nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale açıklarına geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bünyesine bu yıl katılan Kanuni sondaj gemisi, Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarına demirledi. Geminin yarın sabah erken saatlerde Çanakkale Boğazı'ndan geçmesi bekleniyor. 2012 Yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da Enerji Firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020'de Türkiye'ye Getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, yaklaşık 227 metre uzunluğa 42 metre genişliğe sahip. 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. (UYC
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