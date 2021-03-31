- Kanuni’nin portresi Londra’da 438 bin 500 Sterline satıldı



- İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan müzayede evi Sotheby’s’de satışa çıkarılan Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi 438 bin 500 Sterline (yaklaşık 5 milyon lira) alıcı buldu. İngiltere’nin başkenti Londra’da en ünlü müzayede evlerinden bir tanesi olan Sotheby’s’de Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın 43 yaşında resmedilen portresi "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı koleksiyonda satışa çıkarıldı. Portre, açık arttırmaya telefon ile katılan ve adı açıklanmayan bir kişi tarafından 438 bin 500 Sterline (yaklaşık 5 milyon lira) satıldı. İtalyan ressam Cristofano Dell’ Altissimo tarafından resmedildiği düşünülen ve 60 bin Sterlin’den satışa sunulan portre, belirlenen fiyatının yaklaşık 4 katı fiyatına alıcı buldu. Portre, diğerlerin farklı olarak bakır üstüne resmedilme özelliğini taşıyor. Mihrimah Sultan’ın portresi de 60 bin Sterline alıcı buldu Koleksiyonda ayrıca, Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan’ın 17. yüzyılda yapıldığı belirtilen portresi ise 60 bin Sterline (yaklaşık 691 bin Türk Lirası) satıldı. Müzayedenin en pahalı eseri "gümüş işlemeli pirinç havza" oldu Londra’da satışa çıkarılan koleksiyonun en değerli parçası ise açılış fiyatı 1-1.5 milyon Sterlin olan Horasan gümüş işlemeli pirinç havzası oldu. Gümüş havza 3 milyon 100 bin Sterline (yaklaşık 1 milyon 144 bin Türk Lirası) alıcı buldu. Açılış fiyatının 3 katına satılan nadide eserin kim tarafından alındığı açıklanmadı.



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