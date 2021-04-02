Kanun sanatçısı otizmli Burak'ın verdiği konser nefes kesti

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( ANKARA )- Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız:- “Üniversitemiz, Birleşmiş Milletler bünyesinde ilan edilen Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde de sorumluluklarına uygun biçimde yerini almaktadır” ANKARA



- Gazi Üniversitesinde, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında, otizmli kanun sanatçısı Burak Berk Boyar konser verdi.Gazi Üniversitesi Rektörlük Binasında bulunan Mimar Kemalettin Salonu, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle otizmli kanun sanatçısı Burak Berk Boyar’ın konserine ev sahipliği yaptı. Ud sanatçısı Ali Şan Budak’ın da eşlik ettiği konsere Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ile Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi Katıldı.“Üniversitemiz, otizmli bireyler ve ailelerine hizmet vermekte öncülük etmekten gurur duymaktadır”Kulakların pasının ud ve kanun sesi ile silindiği konser öncesi açıklamalara bulunan Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız, “Gazi Üniversitesi birçok konuda olduğu gibi, engeli olan bireyler ve sağlanan hizmetler konusunda da, ülkemizin öncü kurumlarındandır. Toplumsal rol ve görevlerini misyon, vizyon ve temel değerleri içinde evrensel anlamda duyurmuş olan üniversitemiz Birleşmiş Milletler bünyesinde ilan edilen Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde de sorumluluklarına uygun biçimde yerini almaktadır. Sahip olduğu Gazi Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Hastanesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve başta Öğrenme Gelişim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere uygulama ve araştırma merkezleri ile otizmli bireyler ve ailelerine hizmet vermekte öncülük etmekten gurur duymaktadır” değerlendirmesinde bulundu.“Toplumsal alanlarda bir bütün olma özenini, dikkatini ve hassasiyetini göstermeliyiz”Otizmli bireylerin toplumun bir parçası olduğunu belirten Rektör Yıldız, “Bugün burada tekrarlamak istediğimiz ve vurgulamak istediğimiz konu, otizmli bireylerin bu toplumun bir parçası olduğudur. Otizmli bireyler, markette karşılaştığımız, sokakta yan yana yürüdüğümüz bir kişi olabilir. Parkta çocuğumuzun birlikte oyun oynadığı bir arkadaşı da olabilir. Otizmli bireylerin toplumla bir arada olmasını sağlamak için bizlerin kapsayıcı bir bakış açısına sahip olmamız gerekmektedir. Hiçbir çocuğumuzu birbirinden ayırmadan, toplumumuzun tüm bireylerini eşit ve denk bilerek, tüm toplumsal alanlarda bir bütün olma özenini, dikkatini ve hassasiyetini göstermeliyiz” dedi.

“Farkındalık oluşturulmaya çalışılan bugünde Gazi Eğitim Fakültesi ailesi olarak bizler de yerimizi almış bulunuyoruz”Etkinlikte konuşan Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Mahmut Selvi de düşüncelerini şu cümlelerle anlattı:“Ülkemizde de çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturulmaya çalışılan bugünde Gazi Eğitim Fakültesi ailesi olarak bizler de yerimizi almış bulunuyoruz. Genel anlamda engeli olan bireyleri, bugüne özel olarak otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin toplumdaki yerini insanlarımıza daha fazla tanıtmak durumdayız. Ülkemizin en büyük Eğitim Fakültesi olarak da başta konunun savunucusu olmak ve yetiştirdiğimiz öğretmenlerimizi bu farkındalıkla öğretmenliğe hazırlamamız gerektiği bilincini ve sorumluluğunu taşımaktayız. Gazi Eğitim Fakültesi'de öğretmenlerini bu bilinçle yetiştirmeye devam etmektedir. Öncelikli olarak toplumun diğer fertleriyle aynı haklara sahip olan otizmli bireylerin eğitim hakkını savunan biz öğretmenlerin bu konularda gerekli bakış açısına sahip olmasında oynayacağı rol de açıktır.”



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