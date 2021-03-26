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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kanseri yendi, İŞKUR ile kendi işini kurdu

Kanseri yendi, İŞKUR ile kendi işini kurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan video

( ANKARA ) ANKARA

Ayakkabıcı 2010 Yılı Engelli Vatandaş Kemoterapi Kanser Hastalığı 


- İŞKUR aracılığıyla engelli vatandaşların istihdamından kendi işlerini kurması için sağladığı hibe desteğine kadar birçok farklı alanda hayallerini gerçekleştirmesini destekleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep’te yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Ali Şafak’ın 2010 yılında yakalandığı kanser hastalığını yenmesinin ardından, İŞKUR’dan aldığı Engelli Hibe Desteği ile hayata tekrardan tutunmasını sağladı.Şafak, küçük yaşlardan itibaren ayakkabıcılık sektöründe çalıştığını belirterek, “Kanser teşhisi konulduktan sonra 5-6 yıl boyunca hastanede vakit geçirmek zorunda kaldım. İyileştikten sonra ise İŞKUR’un Engelli Hibe Desteği olduğunu öğrendim ve başvurdum. Aldığım hibe desteği sonrasında kendi işimi kurdum. Yanımda da şu an 4 kişiyi istihdam ediyorum. Sipariş üzerine üretimi gerçekleştiriyoruz ve tüm Türkiye’ye satıyoruz” ifadelerini kullandı.Hastalığı sırasında mücadeleden vazgeçmediğinin altını çizen Şafak, “Kanser hastalığı mücadele gerektiren bir hastalık. İnsan ‘kanser oldum’ diye mücadeleyi bırakmamalı. 2 yıl kemoterapi gördüm yine de mücadeleyi bırakmadım. Zaten bıraktığın an hastalığa yenilmiş olursun. İnsanın istediği zaman yapamayacağı iş yok. Yeter ki istesin. İşte o zaman başarılı olursun. Unutmamamız gereken bir şey varsa o da hayallerin engelsiz olduğudur” açıklamalarında bulundu.
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