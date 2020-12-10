Kanser hastasına çocukları bakmadı, ablası da sokağa attı

-Bastonla topallayarak gitmesi

-Hastane dosyası ile yürümesi

-Bankta oturması

-Gültekin’in konuşması



( ADANA -ÖZEL)- Adana’da beyninde tümör olan ve akciğer kanserine yakalanan bir kişi eşi ve çocukları tarafından terk edilirken, ablası tarafından da kendisine yardım amaçlı toplanan para bitince sokağa atıldı- Akciğerinin biri tamamen alınan ve beyninden tümör ameliyatı olan Mehmet Gültekin ışın tedavisi görmesine rağmen sokaklarda yaşıyor ADANA



- Adana’da beyninde tümör olan ve akciğer kanserine yakalanan bir kişi eşi ve çocukları tarafından terk edilirken, ablası tarafından da kendisine yardım amaçlı toplanan para bitince sokağa atıldı.Seramik ustası Mehmet Gültekin 35 yıl önce ilk evliliğini yaptı. Bu evlilikten Gültekin'in 4 erkek çocuğu oldu. Ancak Gültekin 4 yıl önce akciğer kanserine yakalandı ve beyninde tümör çıktı. Bu sırada eşi ve 4 çocuğu da Gültekin’i terk etti. Gültekin hastalıklarından dolayı çalışamaz hale geldi.Mehmet Gültekin bu arada ikinci evliliğini yaptı. Mart 2019'da ise akciğerinden ameliyat olan Gültekin, Temmuz ayında ise beynindeki tümörü aldırdı. Akciğerinin biri kanserden dolayı tamamen alınan Gültekin'i hastaneden çıkmadan ikinci eşi de "Sen kansersin ben sana bakamam" diyerek terk etti. Gültekin’e yakınları ve arkadaşları yardım amaçlı 5 bin liraya yakın para toplayıp verdi. Bu sırada Gültekin’i ablası yanına aldı. Ancak Gültekin’e toplanan para bitince ona ablası da bakmayarak sokağa attı. Halen kanser nedeniyle Gültekin ışın tedavisi görüyor. Gültekin, “Çocuklarım bana bakmıyor. Ablam paramı aldı beni sokağa attı. Başka kimsem yok, kanser tedavisi görüyorum ama sokaklardayım” dedi.

Bir bacağı da aksayan Gültekin, baston yardımıyla yürüyerek parkta kalıyor.



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