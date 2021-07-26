Kanser hastası eşini kravatla boğduktan sonra intihar etti



- Ankara’nın Keçiören ilçesinde Mehmet Yıldırım (70) kanser hastası yatağa bağımlı eşini kravatla boğarak öldürdükten sonra tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar etti. Olay Ankara’nın Keçiören ilçesi Şenlik mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Yıldırım (70), kanser hastası yatağa bağımlı eşi Hamiyet Yıldırım’ı (74) kravatla boğarak öldürdü. Daha sonrasında tabancasıyla kendi kafasına bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca, Mehmet Yıldırım’ın eşine bakmakta zorlandığı ve cinayeti bu yüzden işlediği iddia edildi. (MC-

