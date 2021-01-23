Kanlı, kefenli modifiye araç polisi harekete geçirdi

-Kanlı kefenden detay

-Röp.

-Polis ekiplerinin cezai işlem uygulaması

-Genel ve detay



( İSTANBUL -BLURLU)- Esenyurt'ta hareketli dakikalar- Bir garip modifiye aracın sahibi: ”Dikkat çekmek için yapmıştım” İSTANBUL



- Esenyurt'ta araba modifiye dükkanı olan Özcan Tuncer, kendi arabasının arkasına yaptığı modifiye görenleri hayrete düşürdü. Arabanın arka rüzgarlık kısmına kanlı “kefen içerisinde cansız manken” yerleştiren Tuncer, ilgi çekmek için yaptım dese de ceza yemekten kurtulamadı.Esenyurt Cumhuriyet Caddesi'nde bir arabanın üzerinde kanlı kefen ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler bir arabanın bagaj kısmının üstünde kefene rastladı. İncelemelerin ardından araba modifiye dükkanı olan Özcan Tuncer’in dikkat çekmek için cansız bir mankene kefen giydirip arabasına bağladığı ortaya çıktı. Arabadan indirilen cansız manken ve araba sahibi polis arabasına bindirilerek karakola götürüldü. Polis ekipleri ise arabayı trafikten men ederek yediemin otoparkına kaldırdı.“Gören şok oluyor”Ceza sonrası açıklamada bulunan Özcan Tuncer, "Görenler şok oluyor tabi. Hemen telefona sarılıp fotoğraf çekmek istiyorlar. Ben bunu yurtdışı modifiye sayfalarında görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Kendi arabama da uygulamak istedim. Yan tarafım zaten giysici orada cansız manken alarak böyle bir şey yaptım. Cansız mankene kefen giydirip üzerini de boyadım. Benim yaptığım biraz farklı oldu tabi kimse ceset taşımaz arkasında. Ama ilgi çekmek için yaptım gören şok oluyor” diye konuştu.





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