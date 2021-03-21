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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Kanispi Şelalesi koruma altına alındı

Kanispi Şelalesi koruma altına alındı

Şelalenin arşiv görüntüsü

( VAN ) - VAN

Sosyal Medya Şelale 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle Van'ın Çatak ilçesinde yer alan Kanispi (Beyazsu) Şelalesi kesin korunacak alanlar listesine alındı. Van il merkezine 75, Çatak ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta olup, Van-Çatak yolu üzerinde yer alan Kanisipi Şelalesi, nisan ayı sonunda çok gür bir şekilde akmaya başlar ve ağustos ayı ortalarında azalmaya başlar. Çok güzel bir mesire yeri olup yaz aylarında sıkça ziyaretçi akınına uğrayan şelale, akarken oluşturduğu sütbeyazı renginden dolayı beyaz şelale anlamına gelen Kanispi ismi verilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle Van'ın Çatak ilçesinde yer alan Kanispi Şelalesi kesin korunacak alanlar listesine alınırken, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hayırlı olsun dileklerinde bulundu. (MSA-Y)
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