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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kangallar için yapılan dev tesis Haziran ayında açılıyor

Kangallar için yapılan dev tesis Haziran ayında açılıyor

-tesisin drone görüntüsü

Lyon Allah Ali Ay Kangal Köpeği Bakış Açısı 

--vali ayhan inceleme
--vali ayhan röportaj

( SİVAS -DRONE)- Sivas Valisi Salih Ayhan, Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi’nin Haziran ayında açılacağını söyledi SİVAS

- Sivas Valisi Salih Ayhan, Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi’nin Haziran ayında açılacağını söyledi.

Kangal köpeğinin ırkının korunması, muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması ve marka değerinin yükseltilmesine katkıda bulunulması amacıyla 7 milyon liralık kaynakla yapımına başlanan Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi'nin inşaat çalışmalarında sona gelindi. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın tesisi gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi’nin Haziran ayında açılışının gerçekleşeceğini belirterek “Baharın yüzünü göstermesiyle, havaların ısınmasıyla bizde projelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2021 yılı inşallah çok bereketli bir yıl olacak. Birçok projemizin hizmete açılış yılı olacak. Birçok projemizi vatandaşa sunduğumuz yıl olacak. Bu seneyi çok bereketli bir yıl olarak değerlendirmekteyiz. Burası kültürel anlamda bizim marka değerimiz olan kangal köpeğimiz açısından çok önemli bir mekan. Bunu güzel bir şekilde tanzim ediyoruz. Biliyorsunuz Sanayi Bakanlığımızdan aldığımız destekle, İl Özel İdaremizin katkısıyla hakikaten çok üst ölçekte bir mekan yapmaktayız. Burası Yüksek Hızlı Trenin aktivite olmasıyla birlikte en çok uğrak yer olacak yerlerden birisi olacak. Burada bir eğitim var, burada kültür var, burada bir ürün pazarlaması olacak. Birde burada Kangal ırkının muhafaza edilmesi olacak. Çok bütüncül ve çok bakış açısı olan bir projedir. Buranın bir diğer ayağını da Kangal ilçesinde yürütmekteyiz. Orada üretim merkezi olacak adeta. Gerçekten her Sivas’a gelenin uğraması gereken yerlerden birisi olacağını şimdiden söyleyebilirim. Güzelde bir iş ortaya çıktı. Zor bir coğrafya, meşakkatli bir bölge ve soğuk bir yer. Tabi ki kangal köpeği için uygun bir yer ama güzelde bir iş çıktığını söyleyebiliriz. Emek veren arkadaşlarıma teşekkür ederim. Haziran başında inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Yaz dönemi de bir yoğunluk bekliyoruz. Bu yoğunlukla birlikte buranın açılışını Haziran başında gerçekleştireceğiz” dedi.

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