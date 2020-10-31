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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kangal Köpeği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi'nin temeli atıldı

Kangal Köpeği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi'nin temeli atıldı

VALİ AYHAN KONUŞMASI

Köpek 

-TESİSİN YAPILACAĞI ALANDAN DRONE GÖRÜNTÜSÜ
-AÇILIŞ DETAYI

( SİVAS - DRONE)- Sivas’ın Kangal ilçesine yapılacak olan Kangal Köpeği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi'nin temeli törenle atıldı SİVAS

- Sivas’ın Kangal ilçesine yapılacak olan Kangal Köpeği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla yapımına başlanan merkez, Sivas Valiliğinin öncülüğünde İl Özel İdaresi tarafından yapılıyor. Temel atma törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Kangal Kaymakamı Erinç Demir, Sivas Milletvekilleri; İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Ahmet Özyürek başta olmak üzere ilçe protokolü katıldı.
Törende konuşan Kangal Kaymakamı Erinç Demir, projenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, merkezin modern şartlarda hizmet verecek olmasının ilçe için önemli bir kazanç olduğunu söyledi.

"Vali Ayhan: Irk ve gen yapısını koruyacağız" Mevcut Kangal Köpeği çiftliğinin yenilerek modern alt yapıya kavuşturulması ve turizm tesisine dönüştürülmesi amacıyla başlatılan projenin önemine dikkat çeken Vali Salih Ayhan, Sivas'ın en önemli değerlerinden biri olan Kangal köpeğinin ırk ve gen yapısının korunacağını söyledi.

Konuşmaların ardından dualar edilerek merkezin temeli atıldı.
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