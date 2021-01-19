Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kandıra’da lapa lapa yağan kar ilçeyi beyaz örtü ile kapladı

Kandıra’da lapa lapa yağan kar ilçeyi beyaz örtü ile kapladı

- Kar yağışında görüntü

Kamera Gesi Ziyaretçiler Yağan Kar Yağışı 

-- Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin yazlık tatil bölgesi olan Kandıra ilçesinde lapa lapa yağan kar, tatil bölgesini beyaz örtü ile kapladı. Kocaeli’nin yazlık tatil bölgesi olan Kandıra ilçesinde kar yağışı başladı.
Yaz döneminde özellikle İstanbul’dan ziyaretçilerini ağırlayan Kandıra’da öğleden sonra başlayan kar yağışı, ilçe merkezi ve Kefken’i beyaz örtü ile kapladı. Yazlık tatilcilerin uğrak mekanlarından biri olan Kandıra’da lapa lapa yağan kar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde halen devam eden yağış ile ilçenin beyaza büründüğü görünüyor. (GY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı