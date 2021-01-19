Kandıra’da lapa lapa yağan kar ilçeyi beyaz örtü ile kapladı

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin yazlık tatil bölgesi olan Kandıra ilçesinde lapa lapa yağan kar, tatil bölgesini beyaz örtü ile kapladı. Kocaeli’nin yazlık tatil bölgesi olan Kandıra ilçesinde kar yağışı başladı.

Yaz döneminde özellikle İstanbul’dan ziyaretçilerini ağırlayan Kandıra’da öğleden sonra başlayan kar yağışı, ilçe merkezi ve Kefken’i beyaz örtü ile kapladı. Yazlık tatilcilerin uğrak mekanlarından biri olan Kandıra’da lapa lapa yağan kar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde halen devam eden yağış ile ilçenin beyaza büründüğü görünüyor. (GY-



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