Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kanalizasyona düşen hamile kadının bebeğinin durumu iyi

Kanalizasyona düşen hamile kadının bebeğinin durumu iyi

arşiv

( ADANA )- Adana’da iki çocuğu ve eşiyle hastaneye gittiği sırada 5 metre derinliğindeki kanalizasyona düşen kadının 3 aylık hamile olduğu, ayağının kırıldığı ve bebeğinin iyi olduğu öğrenildi ADANA

Acil Servis Kanalizasyon Genç Kadın Hamile Kadın Kadın Hasta 


- Adana’da iki çocuğu ve eşiyle hastaneye gittiği sırada 5 metre derinliğindeki kanalizasyona düşen kadının 3 aylık hamile olduğu, ayağının kırıldığı ve bebeğinin iyi olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Nehir Cengiz (28) adlı hamile kadın iki çocuğu ve eşiyle Seyhan Devlet Hastanesine geldi. Cengiz, hastanenin acilinde sıra beklerken bahçede kantin önünde oturmak istedi. Çocukları ve eşiyle birlikte kantinin bahçesine çıkan Cengiz, kanalizasyon kapağının üzerine bastı. Ancak kapağın ters dönmesi sonucu hamile kadın 5 metre derinliğindeki kanalizasyona düştü. Bu arada kapak da geri kapandı. Görgü tanığı vatandaşlar olayı sağlık, polis ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri kanalizasyona halat merdiven sarkıtıp aşağı indi. Daha sonra da kadının beline ip bağlayıp vinç yardımıyla kadını kısa sürede düştüğü yerden dışarı çıkardı. Acılar içinde kalan kadın sedye ile hastanenin acil servisine götürüldü. Acil servise götürülen kadın gözyaşlarına boğulurken, yakınları onu “sana ve çocuğuna bir şey olmayacak” diyerek teskin etmeye çalıştı. Kadın hastanede tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Genç kadın hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikesi olmadığı düşmeden dolayı ayağının kırıldığı öğrenildi. Ayrıca genç kadının 3 aylık hamile olduğu bebeğinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor. (FKE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
Karın ağrısı için gitti sakat kaldı!Karın ağrısı için gitti sakat kaldı!
'Kardeşim hamile dedi' ama.. Sonrası korkunç!'Kardeşim hamile dedi' ama.. Sonrası korkunç!
1.5 yıldır hamileyim, doktorlar sezeryan yapmıyor1.5 yıldır hamileyim, doktorlar sezeryan yapmıyor
Hamile hayat kadını parada anlaşamayınca pencereye çıktıHamile hayat kadını parada anlaşamayınca pencereye çıktı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement