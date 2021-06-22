- Kanalizasyon hattını açmaya çalışırken ölen işçi toprağa verildi

- - Hayatını kaybeden Ramazan Dinçer'in fotoğrafı



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tıkanan kanalizasyon hattını açmaya çalıştığı sırada basınçlı hortumun yerinden çıkarak göğsüne çarpması sonucu hayatını kaybeden işçi kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Olay Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı yağışlar sonrası mahallenin kanalizasyon hattında tıkanma meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri hattın açılması için çalışma başlattı. Çalışmalarda görevli MASKİ personeli Bahattin Dinçer (60), tıkanıklığı gidermek için kanalizasyona basınçlı suyla müdahale etti. Yerinden çıkan basınçlı su hortumunun göğsüne çarpması sonucu Dinçer, ağır yaralanarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Dinçer kurtarılamadı. Görevi sırasında geçirdiği kaza nedeniyle hayatını kaybeden MASKİ personeli Bahattin Dinçer için Alaşehir ilçesi Şeyh Sinan Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Dinçer toprağa verildi.

Cenaze törenine Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Uğur Başkan ve Dinçer’in yakınları katıldı.

(HK-

