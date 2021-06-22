Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Kanalizasyon hattını açmaya çalışırken ölen işçi toprağa verildi

- Kanalizasyon hattını açmaya çalışırken ölen işçi toprağa verildi

- Cenaze töreninden detaylar

Cenaze Kanalizasyon Cenaze Namazı Aşı Aşırı Yağış 

- - Hayatını kaybeden Ramazan Dinçer'in fotoğrafı

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tıkanan kanalizasyon hattını açmaya çalıştığı sırada basınçlı hortumun yerinden çıkarak göğsüne çarpması sonucu hayatını kaybeden işçi kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Olay Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı yağışlar sonrası mahallenin kanalizasyon hattında tıkanma meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri hattın açılması için çalışma başlattı. Çalışmalarda görevli MASKİ personeli Bahattin Dinçer (60), tıkanıklığı gidermek için kanalizasyona basınçlı suyla müdahale etti. Yerinden çıkan basınçlı su hortumunun göğsüne çarpması sonucu Dinçer, ağır yaralanarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Dinçer kurtarılamadı. Görevi sırasında geçirdiği kaza nedeniyle hayatını kaybeden MASKİ personeli Bahattin Dinçer için Alaşehir ilçesi Şeyh Sinan Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Dinçer toprağa verildi.
Cenaze törenine Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Uğur Başkan ve Dinçer’in yakınları katıldı.
(HK-
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement